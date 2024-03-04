Мать воткнула нож в ногу дочери, чтобы заставить ее хорошо учиться

В подмосковном Пушкино мать воткнула нож в ногу 10-летней дочери, таким образом женщина пыталась заставить девочку хорошо учиться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В больницу подмосковного Пушкино обратилась третьеклассница с ножевым ранением ноги, у девочки диагностировали резаную рану коленного сустава. Школьница рассказала, что ее мать, недовольная тем, что дочь не учит уроки воткнула ей в ногу кухонный нож.

Как установили правоохранители, в момент происшествия 45-летняя женщина была пьяна. Известно, что жительница Подмосковья была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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