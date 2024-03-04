Автобус с гуманитаркой для Украины бросили в Риге на полтора года

В латвийской Риге уже полтора года стоит на обочине улицы автобус с гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на портал LSM.

По данным журналистов, автобус принадлежит Обществу поддержки SAIV, и раньше он отвозил гумпомощь украинцам, однако сейчас связанный с организацией телефон не отвечает на звонки. Как рассказали в местной дирекции безопасности дорожного движения, машину действительно бросили на длительное время.

В ближайшие две недели автобус могут эвакуировать на специальную парковку, если владелец транспортного средства не отреагирует. В этом случае гумпомощь останется в машине.

25 февраля стало известно, что Германия намерена увеличить гуманитарную помощь Украине на €100 млн, до €1 млрд. Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, основой международной помощи Германии является реконструкция гражданских объектов.

Всего за два года ФРГ выделила Украине €32 млрд.

Ранее сообщалось, что Швеция предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $7,19 млн.