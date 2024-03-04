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На Всемирном фестивале молодежи открыли библиотеку «Сириус»

Любой участник ВФМ сможет принести книгу в библиотеку «Сириус»

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Павел Бедняков/РИА Новости

На территории университета «Сириус» в рамках Всемирного фестиваля молодежи открылась библиотека, рассчитанная на 25 тыс. книг, сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы фестиваля рассказали, что любой желающий участник фестиваля сможет принести в библиотеку литературу, научные журналы и энциклопедии.

«Библиотека станет наследием Всемирного фестиваля молодёжи. Каждый участник сам выбирал, какую книгу для нее привезти», — рассказал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Профессор кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Легойда отметил, что он привез в библиотеку 3 авторские книги.

«Хочется поздравить Университет «Сириус» и всю федеральную территорию с этим грандиозным событием — появлением собственной библиотеки», — сказал он.

Как рассказала директор Университета «Сириус» Лилия Кирьянова, в первый день работы библиотеки участники фестиваля принесли более 2 тыс. книг.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.

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