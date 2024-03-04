Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Жителей Москвы на неделе с 4 по 10 марта ждут изменения в погоде, которая станет похожа на февральскую. Об этом kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, зимние изменения начнутся во вторник и среду, 5 и 6 марта, в эти дни в столице возможен снег,

«К 8 марта температура может просесть вниз. В марте это вещь достаточно обычная», — отметил он.

Главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг. Температура воздуха в среду, 6 марта, ночью понизится до -10…-12°C, и днем она составит 0…-5°C. В ночь на четверг, 7 марта, ожидается до -15°C, днем — 0…-5°C. Это на три-пять градусов ниже климатической нормы.

До этого Александр Шувалов говорил, что в Подмосковье в ближайшее время завершится оттепель — на смену ей придет похолодание, предупредил синоптик Александр Шувалов. Уже с завтрашнего дня в область придет «зимний вариант» марта, который в регион принесет скандинавский антициклон, рассказал он.

Ранее синоптик сообщил о погоде в Москве 8 марта.