В Московской области возник крупный пожар в автосервисе

В Химках загорелась автомастерская. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Горит автосервис на 1 000 квадратных метрах. Самостоятельно на улицу вышли пять человек», — говорится в публикации.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что «огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар».

Накануне был локализован природный пожар на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. По состоянию на 4 марта в Приморском крае зарегистрированы три природных пожара общей площадью 4,9 тыс. га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка.

До этого в городе Кузнецке Пензенской области потушили пожар, который охватил 1,5 тысячи квадратных метров в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне.

Ранее россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.