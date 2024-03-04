Суд зарегистрировал иск Крыма к Украине из-за энергетической блокады

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск Украине, в котором регион потребовал от украинских властей более 3 трлн рублей из-за понесенного ущерба от энергетической блокады. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Ответчиками по данному делу выступает украинское правительство, минэнерго страны и компания «Укрэнерго».

Объем претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей, рассказал он.

По его словам, для Крыма это очень значимое событие и серьезный результат проделанной работы. Константинов добавил, что крымские власти продолжат формировать свои претензии к Украине и Западу.

27 февраля первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти полуострова собрали 51 том документов для подачи иска.

Крым был полностью обесточен 22 ноября 2015 года.

Ранее в Крыму подсчитали ущерб из-за украинской энергоблокады.