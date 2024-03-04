Стало известно, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

Кошки проявляют желание общения, когда подходят и трутся о ноги или руки, рассказала «Москве 24» зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко.

«Также это может быть попытка пометить вас лицевыми железами (как бы обозначая территорию). Обычно в этот момент пушистые еще громко урчат. Это значит, что кошке спокойно и безопасно, она оставляет таким образом свои феромоны», — добавила эксперт.

Помимо этого, кошки могут совершать «молочный шаг», когда мнут лапами мягкий плед, продолжила она. По ее словам, этот инстинкт они получили в детстве, когда разминали молочные железы матери при грудном кормлении. Этот жест может успокаивать их и по мере взросления.

Зоопсихолог добавила, что кошки могут считывать изменения в движениях, эмоции и настроение человека. При этом нельзя точно говорить о том, что они могут специально успокаивать хозяина. Возможно они так проявляют любопытство, потому что он демонстрирует новое поведение, отметила Левченко.

До этого ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко говорила, что домашние животные не могут испытывать любовь в привычном для людей понимании, потому что это сложное социальное чувство. Однако она уточнила, что они могут демонстрировать привязанность и доверие к хозяину.

Ранее зоологи установили, зачем кошкам нужны залысины перед ушами.