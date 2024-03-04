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Московский школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

Shot: в Москве тренер оглушил школьника во время занятий по рукопашному бою

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FotograFFF/Shutterstock

В Левобережном районе Москвы тренер по рукопашному бою дал пощечину воспитаннику, мальчик получил травму внутреннего уха и частично потерял слух. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на занятиях по рукопашному бою в одной из московских секций. 11-летний подросток вместе с братом пришел на занятия, мальчики отрабатывали друг на друге удары.

В какой-то момент тренер решил разнять дерущихся, оттащил школьника и дал ему пощечину. После этого мальчик стал жаловаться на потерю слуха. Семья обратилась в больницу, у пострадавшего диагностировали повреждение структуры внутреннего уха и нейросенсорную потерю слуха.

Наставника опросили полицейские, мужчина расксазал, что вмешался в драку братьев, потому что побоялся, что они могут нанести друг другу травмы, проводится проверка.

Ранее в Красноярске тренер по волейболу избил школьников палкой за непослушание.

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