Стал известен срок прихода следующего периода оттепели в Москву

Следующий период оттепели придет в Москву не ранее 9 марта. Об этом сообщил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что 3 марта оттепель достигла своего пика — днем температура поднялась почти до семи градусов Цельсия, что является на два градуса ниже абсолютного максимума того дня, зафиксированного в 1992 году. По словам Поздняковой, с 4 марта температурный фон в российский столице постепенно начнет снижаться.

«Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Днем не выше нуля», — сказала эксперт.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе Москва продолжит находиться в области теплого антициклона.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Москве метеорологическая весна с устойчивым переходом на плюсовую температуру наступит в период с 16 по 21 марта, а сугробы начнут таять в апреле.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду в ближайшие дни.