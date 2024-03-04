Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен срок прихода следующего периода оттепели в Москву

Синоптик Позднякова: следующий период оттепели в Москве придет не ранее 9 марта

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Следующий период оттепели придет в Москву не ранее 9 марта. Об этом сообщил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что 3 марта оттепель достигла своего пика — днем температура поднялась почти до семи градусов Цельсия, что является на два градуса ниже абсолютного максимума того дня, зафиксированного в 1992 году. По словам Поздняковой, с 4 марта температурный фон в российский столице постепенно начнет снижаться.

«Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Днем не выше нуля», — сказала эксперт.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе Москва продолжит находиться в области теплого антициклона.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Москве метеорологическая весна с устойчивым переходом на плюсовую температуру наступит в период с 16 по 21 марта, а сугробы начнут таять в апреле.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду в ближайшие дни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами