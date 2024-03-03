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Россиянка пожаловалась на торт «Радуга» за пропаганду ЛГБТ*

В Комсомольске-на-Амуре женщина пожаловалась на торт за пропаганду ЛГБТ

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Телеграм-канал «Подъём»

Жительница Комсомольска-на-Амуре написала в городской чат, что в одном из супермаркетов нашла торт, пропагандирующий ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Женщина возмутилась, что в обнаруженной ей сладости с названием «Радуга» она насчитала шесть цветов — столько же, сколько в символике запрещенного Верховным судом РФ движения.

«Это экстремизм. <...> Дело не в радуге, а в том, что никогда никому из кондитеров не приходило в голову такое оформление. Но после принятия закона об экстремизме и включении в него пропаганды ЛГБТ и их признаков и отличий, после этого у нас появилось подобное творчество», — утверждает женщина.

По данным канала, участники чата попытались убедить комментатора, что это обычная радуга, но в ответ их обвинили в симпатии к ЛГБТ.

Ранее суд признал законным арест россиянки с радужными сережками.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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