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Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции

Патриарх Кирилл: легализовав однополые браки, Греция потеряла суверенитет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи заявил, что Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна <...> В первую очередь это измена со стороны политических элит и тем традициям, и той культуре, и той религиозной ориентации, которая сыграла решающую роль в формировании греческой нации и греческой культуры», — подчеркнул патриарх.

Он уточнил, что на территории Греции располагается монашеская республика Афон, известная своими строгими правилами.

16 февраля греческий парламент принял закон, разрешающий заключать однополые браки.

Поддержку закону оказали правящая партия «Новая демократия», оппозиционные СИРИЗА — Прогрессивный альянс, ПАСОК, «Новые левые» и «Курс свободы» экс-спикера парламента Зои Константопулу.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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