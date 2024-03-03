Москвичей предупредили о гололедице и плюсовой температуре в воскресенье

В воскресенье, 3 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили, что на столичных дорогах будет скользко — прогнозируются гололедица. Температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов. В ночь на понедельник, 4 марта, столбик термометра упадет до минус 8 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться: от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

В столичном регионе ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

Накануне москвичей предупредили о резком похолодании 8 марта. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова. Ночью температура воздуха составит 8-9 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов ниже нуля.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.