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Россиянин ограбил ребенка на остановке

В Челябинской области мужчина ограбил ребенка на остановке

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Копейске задержали местного жителя, который напугал на остановке школьницу и отобрал у нее телефон. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в Копейске на остановке общественного транспорта, школьница ждала автобус, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что рядом с ребенком не было взрослых, напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее телефон.

Нападавшего удалось задержать спустя час, им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.

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