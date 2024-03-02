Россиянин ограбил ребенка на остановке

В Копейске задержали местного жителя, который напугал на остановке школьницу и отобрал у нее телефон. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в Копейске на остановке общественного транспорта, школьница ждала автобус, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что рядом с ребенком не было взрослых, напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее телефон.

Нападавшего удалось задержать спустя час, им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.