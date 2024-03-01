В Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двоих россиян по обвинениям в государственной измене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что фигурантами дел по статье «Госизмена» (ст. 275) стали россияне Егорова и Коротич.

«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.», — сказали в суде.

Коротич был арестован по аналогичной статье.

Подробности о личностях арестованных, а также о материалах дел и личностях других фигурантов не раскрываются.

До этого Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и РФ с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

Ранее актера из российского сериала «Глухарь» заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену.