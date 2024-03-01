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В Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту

В Госдуме отреагировали на планы немецких офицеров ударить по Крымскому мосту

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Ulf Mauder/Global Look Press

Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что, как будет доступна эта аудиозапись, ее послушают, чтобы узнать ее содержание.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о последствиях за слова об ударах по Крымскому мосту. В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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