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В Москву с середины следующей недели могут вернуться зимние морозы

Вильфанд пообещал морозы с середины следующей недели

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Maxim Shemetov/Reuters

Средняя температура воздуха в Москве начиная со среды может опуститься до 10℃ мороза и ниже. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда,

Специалист отметил, что ожидается изменение циркуляции воздушных масс: теперь воздушные потоки будут приходить с севера, что приведет к значительному понижению ночных температур.

Вильфанд сообщил, что первые дни марта будут отмечены теплой погодой, с температурой на 3-4℃ выше обычной. Однако ночью на субботу ожидается от нуля до — 5℃, а днем от — 1...+ 4. Воскресной ночью и в понедельник-вторник ожидается еще более сильное понижение температуры до -— 4-9℃.

Метеоролог также подчеркнул, что март будет характеризоваться переменчивой погодой по всей России. В первой половине месяца температура будет выше нормы на большей части страны, за исключением юга азиатской части, где ожидаются значения ниже нормы. Вильфанд выразил мнение, что циркуляция воздушных масс может измениться середине первой декады марта на больших территориях России

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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Морозы в России
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