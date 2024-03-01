Россиянам назвали худшие пищевые привычки из детства

Из детства идут пищевые привычки многих людей, которые негативно сказываются на здоровье. О том, какие привычки в еде должны насторожить, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Веселова, нутрициолог, эксперт Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

Первая такая привычка — доедать до чистой тарелки, даже если сыты. Обычно родители используют такие фразы: «пока не доешь — из-за стола не выйдешь», «все силы на тарелке оставляешь, надо доесть», «родители деньги на продукты потратили, мама готовила полдня, а ты не доедаешь».

«Эти и многие другие родительские фразы сеют чувство вины за не до конца съеденный суп или половину котлеты. Ребенок доедает не потому, что действительно хочет, а чтобы угодить. В краткосрочной перспективе родитель добивается результата — его ребенок съел всю порцию. Но какой ценой? В долгосрочной перспективе такая стратегия сыграет против человека, сформировав у него устойчивую привычку угождать тем, кто для него приготовил еду, игнорируя при этом собственные чувства и сигналы своего организма о сытости. Во взрослом возрасте эта привычка закрепляется, и человек уже не может не доесть в ресторане («ведь заплатил») или даже дома («жалко выбрасывать»). Часто такие люди доедают за своими домочадцами из-за зудящего чувства вины за выброшенные продукты», — объяснила она.

Еще одна вредная привычка — прием пищи за просмотром телевизора, чтением книг или журналов, скроллинга ленты соцсетей.

«Помните эти уловки родителей, которые во что бы то ни стало стараются накормить малоежку? В ход идут считалочки, мультики и «танцы с бубнами». Механизм тут простой — ребенок не может концентрироваться на сигналах более, чем от одного органа чувств: либо на вкусовых впечатлениях, либо на зрительных, или, например, на тактильных. В результате, погружаясь полностью в контакт с каким-либо объектом через зрение, ребенок не чувствует сигналов насыщения и съедает больше. Привычка есть таким образом во взрослом возрасте вызывает переедания, лишний вес и неспособность слышать сигналы организма о голоде и сытости. И интуитивное питание — самое рациональное с точки зрения нутрициологии — становится невозможным, так как у человека нет связи со своим телом», — добавила эксперт.

Не менее вредными также являются нерациональный завтрак или пропуск завтрака.

«У завтрака есть несколько задач: запуск пищеварения, а именно желчного пузыря — в течение ночи в нем собирается много желчи и ее нужно мягко вывести; энергия на день — утренний прием пищи дает нам заряд бодрости и сил для продуктивного дня. В детстве мы привыкаем торопиться сначала в сад, потом в школу, затем в институт. Быстро выпить чай, кофе и закинуть бутерброд или пирожок — часто это максимум, который могут позволить себе дошкольники, школьники и студенты. Это ни что иное, как неправильное распределение времени. Другой распространенный вариант — пропуск завтрака также негативно сказывается на работе желчного пузыря и является одной из причин возникновения сладжа и камней в желчном пузыре и детоксикации (нерегулярный стул, запоры). А неправильный завтрак, помимо негативного воздействия на желчный пузырь, еще и способствует нарушению гормональной регуляции: избыток углеводов (каша, бутерброды, блины, выпечка) резко поднимает в крови уровень сахара и инсулина, которые также быстро падают через 1.5-2 часа, и мы снова голодны; кофе поднимает уровень гормона кортизола, который и так находится на пике утром, что может быть причиной беспричинного беспокойства, тревожности, излишней возбудимости и раздражительности», — рассказала нутрициолог.

Избавиться от этих привычек не так легко, но возможно.

«Когда вы чувствуете, что наелись, а на тарелке еще осталась еда, остановитесь на минутку. Если вы съедите эту еду, она не принесет вам пользы, а наоборот — вы почувствуете переполнение в желудке, тяжесть или даже чувство вины за то, что опять переели. Вместо того, чтобы скапливать лишнюю пищу в себе, используйте контейнеры для пищи. Так вы избавитесь от чувства стыда за недоеденный завтрак», — рекомендовала специалист.

Еще одна полезная привычка — создавать новые полезные ритуалы во время приемов пищи. Для качественного пищеварения важно быть сосредоточенным именно на еде и на своем внутреннем состоянии, а не на внешних действиях.

«Например, сервировка стола и сбор правильной тарелки — во время этих действий будет запущена мозговая фаза секреции пищеварительных соков и ЖКТ будет готов к приему пищи. Успокаивающее дыхание — сядьте за стол и спокойно подышите 1 минуту. Это успокоит вашу симпатическую нервную систему, отвлечет от негативных мыслей и сфокусируется снимание на еде. Спокойная приятная музыка — инструментальная, классическая, медитативная — настроят вас на спокойный лад и не будет отвлекать от приема пищи (обратите внимание, в хороших ресторанах всегда играет спокойная музыка)», — добавила она.

Наконец, чтобы с утра чувствовать приятное чувство голода, ужинайте за 2-3 часа до сна легкими блюдами. Задача — насытиться, но не переесть. Завтракайте в течение часа после пробуждения и делайте акцент на белки и жиры, резюмировала эксперт.

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