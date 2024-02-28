Московский экстремал проехал в метро, лежа на вагоне электропоезда

В Москве 22-летний экстремал забрался на вагон электропоезда и проехал так от станции «Сокольники» до станции «Преображенская площадь». Об этом сообщает »МВД Медиа».

В интернете появился ролик, на котором видно, как молодой человек лег на межвагонный переход электропоезда в метро. Сотрудники полиции установили личность нарушителя, его задержали в Восточном административном округе.

Задержанный рассказал, что такой поступок совершил ради экстрима. В отношении москвича составили административный протокол.

До этого в Москве пьяный молодой человек зашел в вестибюль станции метро «Текстильщики» и разбил ногой стеклянную створку турникета. Его действия квалифицировали по уголовной статье о вандализме.

Ранее москвичи сняли на видео снегопад в метро.