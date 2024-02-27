МВД Крыма назвало фейком информацию о плане «Перехват» в Джанкое

Информация о введении джанкойской полицией плана «Перехват» из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Отмечается, что во вторник, 27 февраля, в некоторых Telegram-­каналах появилась информация о том, что в Джанкое ищут группу подозрительных лиц, замеченных возле военного аэродрома и около железнодорожных путей. Они якобы интересовались складами ГСМ.

В ведомстве призвали жителей и гостей полуострова не доверять непроверенной информации и полагаться только на официальные источники.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании лиц, готовивших диверсии в России и Белоруссии. С помощью дронов они доставляли через границу взрывчатку и были задержаны белорусскими пограничниками.

Ранее Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии.