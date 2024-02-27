В Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах

На Пхукете туристка из Германии обвинила 18-летнего водителя мототакси в домогательствах. Об этом пишет The Phuket News.

Инцидент произошел 25 февраля в районе Старого города, когда 37-летняя туристка поймала мототакси, чтобы вернуться обратно в отель. За 150 батов (около 385 рублей) молодой человек согласился отвезти ее в гостиницу.

Во время поездки он внезапно поцеловал пассажирку, а затем взял ее руку и заставил прикоснуться к своему пенису. Она отдернула ее, но таксист повторил действие и схватил женщину за гениталии уже своей рукой. Тогда туристка спрыгнула с мотоцикла и получила травму при падении.

Водитель немедленно остановился, но скрылся с места происшествия после того, как пострадавшей пришел на помощь случайный прохожий. Полиция уже задержала подозреваемого и готовится предъявить ему обвинения. Юноша отрицал факт домогательств к пассажирке, но в итоге был опознан ею.

Ранее в Петербурге мужчина подобрал высаженную из такси студентку и изнасиловал ее.