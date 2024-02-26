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Мошенник забрал у московской пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил букет цветов

В Москве мошенник забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил ей букет цветов

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Pexels

В Москве мошенник забрал у 83-летней пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил ей букет цветов в качестве «приятного сюрприза». Об этом сообщает московская прокуратура.

Злоумышленники убедили пожилую женщину, что частные врачи смогут вылечить ее сестру за 1,8 млн рублей. Они посоветовали пенсионерке упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру. При этом аферисты пообещали ей «приятный сюрприз».

27-летний курьер мошенников прибыл по нужному адресу, забрал деньги у обманутой пенсионерки и подарил ей цветы. Отмечается, что аферист также похитил у другой пожилой женщины 700 тысяч рублей.

Криминального курьера задержали и заключили под стражу. Причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений устаналивается.

Ранее россиянка продлила действие сим-карты и потеряла почти полмиллиона рублей из-за мошенников.

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