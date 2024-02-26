Профессор объяснил, почему работодатели стали отказываться от удаленки

Удаленный формат работы становится менее популярным у работодателей как в России, так и во всем мире, потому что структура рабочих мест поменялась. Об этом kp.ru рассказал проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, сейчас в стране востребованы те вакансии, которые не предполагают удаленки, в том числе, рабочие профессии. Помимо этого, некоторым работодателям не нравится удаленный формат работы, потому что они не умеют дистанционно контролировать производительность и результативность труда сотрудников.

«В-третьих, компании боятся, что удаленный доступ позволит человеку работать на двух работодателей и есть риски срывов сроков работы или утечки информации. В-четвертых, исследования, которые проводились по оценке удаленки, показали – сотрудники сами предпочитают работу в офисе. Им кажется, что если они находятся на виду у работодателя в офисе, то их гарантировано не уволят», — добавил Сафонов.

Опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В прошлом году предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре.

Ранее в Госдуме предложили переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде.