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Врачи объяснили, на что указывает тяга человека к сладкому

Диетолог Дианова: тяга к сладкому возникает из-за стресса и плохого сна

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Freepik.com

Желание человека съесть что-то сладкое может быть вызвано разными причинами. В их числе – попытка получить эмоциональный заряд за счет быстрого удовольствия. Также такое желание возникает при несбалансированном, нерегулярном питании или хроническом стрессе, рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Тяга к сладкому обусловлена зависимостью от получения простого и легкого дофамина, а также неумением получать его из других источников», — отметила Дианова в беседе с Общественной Службе Новостей.

В случае с такими причинами нужно работать с психологами и искать дофамин в других местах, добавила она.

Также тяга к сладкому может возникать на почве хронического стресса и недостатка сна. В этом случает организм пытается компенсировать нехватку энергии за счет быстрых углеводов на фоне повышенного уровня кортизола.

Кроме того, желание сладкого постоянно преследует людей, которые питаются нерегулярно и едят продукты с быстрыми углеводами, добавила Дианова. По ее словам, это объясняется тем, что углеводы быстро усваиваются, а также тем, что организм пытается «гасить» подскочивший уровень глюкозы. Избежать этого можно, отдавая предпочтение полноценной еде.

Помимо этого, специалист порекомендовала отказаться от жестких диет, которые также формируют тягу к сладкому из-за дефицита энергии. Влияет на это также дефицит витаминов D и B12, железа, фолиевой кислоты.

Напомним, также диетолог подчеркивала, что регулярное употребление сладостей может привести к формированию привычки. Чтобы справиться с сахарной зависимостью, нужно правильно питаться три раза в день.

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