Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Москве будет облачно с прояснениями и до +2°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +2°С, но в ночь на вторник может похолодать до -4°С. Осадков не ожидается, возможны гололедные явления, ветер южный 6-11 м/с.

В Подмосковье в понедельник будет -3... +2°С. В ночь на вторник температура может опуститься до -7°С.

До 10:00 часов в столице действует штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. В связи с гололедом и порывами ветра до 15 м/с в Москве также введен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 часов.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что конец зимы в Москве будет по-мартовски теплым. Среднесуточная температура воздуха будет около 0°С. Однако в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.