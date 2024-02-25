В Петербурге спасатели помогли рыбакам, которых вынесло на льдине в Финский залив

Рыбаки из Петербурга оказались в акватории Финского залива на дрейфующей льдине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

По данным ведомства, льдину, на которой находились сразу 35 любителей подледной рыбалки, оторвало от берега. Мужчины отправились в свободное плавание, но успели связаться с экстренными службами.

«Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал», — уточняется в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее спасатели МЧС помогли 14 рыбакам, потерявшимся ночью из-за метели на льду Байкала.