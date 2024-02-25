В Крыму подсчитали ущерб из-за украинской энергоблокады

Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду республики, предварительно, превысит 5 трлн рублей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова передает ТАСС.

По словам парламентария, ущерб бюджету региона от энергоблокады оценили в сумму более 3 трлн рублей. При этом Общественная палата подаст свой иск — на 2 трлн рублей.

«Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад», — пообещал Константинов.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

В ноябре 2023 года Константинов сообщил, что в регионе ведут подсчет ущерба из-за энергетической блокады со стороны Украины. По его словам, сумма заявленных потерь оказалась больше, чем по водной блокаде.

Сумма претензий к Киеву в связи с водной блокадой Крыма составила больше 4 трлн рублей, отмечал Константинов в октябре. Позже суд в рамках одного из исков постановил взыскать с Украины 152 млрд руб. за водную блокаду.

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