Захарова раскрыла, что вдохновило ее написать слова к песне Успенской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской «Сила моя со мной». На концерте знаменитой исполнительницы состоялась презентация нового музыкального произведения, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что разговор с Успенской состоялся примерно полгода назад. Певица тогда призналась Захаровой, что у нее грядет юбилей, и нужна какая-то особая песня, к которой бы пелось «о самом главном в ее жизни». Успенская вдруг четко произнесла: «сила моя со мной».

«И фраза запала. Она стала стержневой», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности» и нашла в себе силы ответить на вызовы судьбы.

По словам дипломата, песня получилась «про всех нас и про Россию».

В декабре 2023 года Захарова пояснила, что сочинила рождественскую песню, которая стала совместным творческим проектом России и Белоруссии.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.