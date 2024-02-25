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Захарова раскрыла, что вдохновило ее написать слова к песне Успенской

Захарова рассказала о разговоре с Успенской, который вдохновил ее написать песню

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской «Сила моя со мной». На концерте знаменитой исполнительницы состоялась презентация нового музыкального произведения, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что разговор с Успенской состоялся примерно полгода назад. Певица тогда призналась Захаровой, что у нее грядет юбилей, и нужна какая-то особая песня, к которой бы пелось «о самом главном в ее жизни». Успенская вдруг четко произнесла: «сила моя со мной».

«И фраза запала. Она стала стержневой», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности» и нашла в себе силы ответить на вызовы судьбы.

По словам дипломата, песня получилась «про всех нас и про Россию».

В декабре 2023 года Захарова пояснила, что сочинила рождественскую песню, которая стала совместным творческим проектом России и Белоруссии.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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