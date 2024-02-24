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В Молдавии вандалы разрушили монумент герою-красноармейцу

В Кишиневе хулиганы разрушили памятник герою Великой Отечественной войны

В Кишиневе вандалы сломали монумент на могиле героя Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, павшего в боях за освобождение Молдавии. Об инциденте сообщил председатель национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

«На воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» вандалы разрушили обелиск», — написал он.

Согласно информации главы комитета, хулиганы сорвали с постамента гранитную плиту. Памятная доска при этом не пострадала, ее возможно прикрепить на место.

«На место вызван экипаж полиции», — отметил Петрович.

В сентябре злоумышленники повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в молдавском городе Единцы.

В августе в Единецком районе Молдавии произошел похожий инцидент. Группа вандалов осквернила памятник советским воинам, расположенный вблизи села Корпач. В частности, на постаменте мемориала появились оскорбительная надпись и эмблема румынской фашистской организации «Железная гвардия».

Ранее вандалы повредили мемориальные таблички в парке в Новой Москве.

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