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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

При обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

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Илья Питалев/РИА Новости

В результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранена женщина. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстреле по проспекту Ватутина ранения получила женщина 1955 года рождения.

21 февраля сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала Республиканская клиническая больница имени М. И. Калинина в центре Донецка. Ранения получила сотрудница медицинского учреждения. По предварительным данным, удар был нанесен из систем HIMARS.

20 февраля сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попала библиотека. По данным корреспондентов, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО), предположительно HIMARS. В итоге один снаряд попал во двор библиотеки имени Крупской в центре города.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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