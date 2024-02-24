Путин отметил вклад главы Верховного суда Лебедева в развитие правовой системы РФ

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие судебной и правовой системы России, заявил президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким умершего. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, Лебедев был блестящим юристом, крупным учёным и педагогом.

«Он посвятил себя служению Закону, внес поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки», — добавил Путин.

Он также отметил, что коллеги ценили Лебедева за его высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу.

24 февраля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о кончине главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. В материале подчеркивалось, что последние дни жизни он провел в больнице. Лебедеву было 80 лет.

Вячеслав Лебедев возглавлял Верховный суд Российской Федерации на протяжении 33 лет, начиная с 1991 года. При этом в период с 1989 по 1991 год он занимал должность председателя Верховного суда РСФСР.

Ранее стало известно, кто будет временно руководить Верховным судом после смерти Лебедева.