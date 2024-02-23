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У берегов Чили произошло землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Чили

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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Тихого океана у берегов Чили. Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В заявлении отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине два км. При этом эпицентр стихийного бедствия располагался в 896 км от населенного пункта Анга-Роа, где проживают порядка 3,3 тыс. человек.

Иные подробности о ситуации в зоне природного катаклизма не уточняются. Представители местных властей не давали никаких комментариев по этому поводу, в том числе не предупреждали население об угрозе цунами.

20 февраля специалисты зафиксировали землетрясение в Агульском районе Республики Дагестан. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по региону, магнитуда подземных толчков составила 4,6.

За три дня до этого у берегов Курильских островов также произошло землетрясение, магнитуда которого достигла отметки в 5,1. Эпицентр стихийного бедствия находился в акватории Тихого океана в 102 км от села Горное, расположенного на острове Итуруп.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали сразу два землетрясения.

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