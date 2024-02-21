Россиянин собирался обстрелять колонию марихуаной из арбалета и попался

В Челябинской области поймали мужчину, собиравшегося обстрелять колонию марихуаной из арбалета. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 31 февраля в городе Кыштым. На прилегающей к исправительной колонии территории у пассажира такси обнаружили арбалет и стрелы, к которым были прикреплены свертки с запрещенным веществом общим весом около 35 граммов. Злоумышленник планировал запустить наркотики на территорию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Планировавшему обстрелять здание стрелами с запрещенным веществом мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее обвиняемый в хранении наркотиков россиянин пронес на суд мефедрон.