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Россиянин собирался обстрелять колонию марихуаной из арбалета и попался

В Челябинской области пресекли попытку запуска марихуаны в колонию из арбалета

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Агентство чрезвычайных новостей' class="item-image" >
Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинской области поймали мужчину, собиравшегося обстрелять колонию марихуаной из арбалета. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 31 февраля в городе Кыштым. На прилегающей к исправительной колонии территории у пассажира такси обнаружили арбалет и стрелы, к которым были прикреплены свертки с запрещенным веществом общим весом около 35 граммов. Злоумышленник планировал запустить наркотики на территорию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Планировавшему обстрелять здание стрелами с запрещенным веществом мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее обвиняемый в хранении наркотиков россиянин пронес на суд мефедрон.

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