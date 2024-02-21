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На Украине в 2023 году завели рекордное число дел о мошенничестве

На Украине в 2023 году возбудили рекордное за 11 лет число дел о мошенничестве

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Shutterstock

Правоохранители Украины в 2023 году возбудили рекордное количество дел о мошенничестве. Об этом сообщил аналитический ресурс «Опендатабот».

«В 2023 году было открыто 82,6 тысячи уголовных производств по статье «Мошенничество», — уточнили в сообщении на сайте ресурса.

Отмечается, что это самый высокий показатель за последние 11 лет. На сайте указали, что в последний раз рекорд по делам о мошенничестве был установлен на Украине в 2013 году. Тогда число дел превысило 47 тыс.

По данным ресурса, в январе 2024 года зафиксировали новый антирекорд — 8 421 открытых дел о мошенничестве, что больше в 1,4 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого американский журналист Такер Карлсон подверг критике выдвинутую в сенате США идею предоставления Украине финансовой помощи в кредит, назвав это мошенничеством. Он выразил уверенность, что Украина никогда не вернет долг, а американские власти не смогут заставить ее сделать это.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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