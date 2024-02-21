Из России депортируют 60 нелегальных мигрантов после рейда в Подмосковье

Более 50 иностранцев отправятся домой после рейда полиции в одном из хостелов Подмосковья. Об этом сообщает МВД Медиа.

Во время мероприятий в поселке Новоивановское сотрудники ведомства проверили 110 человек. Все они являлись гражданами стран Ближнего Востока и Азии, они проживали в одном хостеле.

Выяснилось, что 60 иностранцев нарушили режим пребывания в РФ. Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей, всех их выдворят из страны.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который позволяет депортировать граждан других стран в случае, если они пристают к россиянам. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, некоторые мигранты домогаются женщин, особенно летом, когда россиянки носят более открытую одежду.

Ранее в Тюмени мигранты массово обратились к священнику после невыплаты зарплат на стройке.