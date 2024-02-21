Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai совершил аварийную посадку в Пулково

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) совершил аварийную посадку пассажирский лайнер авиакомпании FlyDubai. Приземление произошло удачно, пишет Telegram-канал 112.

Ранее источник сообщил журналистам, что у воздушного судна в воздухе произошла рассинхронизация закрылков.

Официального подтверждения и комментариев пока нет.

До этого самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. Рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на посадку.

Недавно также произошло ЧП на борту самолета Boeing 737-800, который выполнял рейс Москва — Стамбул, на борту произошло задымление. Экипаж принял решение вернуться в столицу России и запросил посадку в аэропорту Шереметьево. Через 20 минут после этого Boeing 737-800 благополучно приземлился, а через три часа пассажиры рейса улетели в Турцию на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.