Туристы сообщили о новом вирусе в Таиланде

Туристы сообщают о новом вирусе на Пхукете в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам путешественников, заболевшие несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры, а врачи не могут назвать точный диагноз. Отмечается, что у пациентов температура держится в районе 39 градусов.

Туристы утверждают, что им не помогают отхаркивающие и противовирусные препараты, которые назначают местные врачи. При этом одни медики утверждают, что это грипп, другие настаивают на бактериальной инфекции.

Таиланд по-прежнему остается одним из самых популярных направлений для российских туристов в зимнее время года. Исследование OneTwoTrip показало, что средняя продолжительность бронирования среди российских путешественников этой зимой была наибольшей на горнолыжных курортах и в Таиланде.

Лидером зарубежного топа стал Таиланд: в отелях на Пхукете россияне этой зимой останавливались в среднем на 7,3 дня, а в Паттайе — на 6,8 дня. Третью строчку занял курортный город Кута в Индонезии с показателем 5,8 дня.

Ранее из Хабаровска запустили рейсы на курорт в Таиланде впервые после пандемии.