Глава группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук получил срок

Руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директор Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрей Грудзинский и его советник Вадим Фридланд получили условные сроки по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы, который вынес соответствующие приговоры.

Фридланда приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года, Грудзинский получил четыре года условно с испытательным сроком три года.

Оба подсудимых признаны виновными по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Грудзинский находился под арестом с июля 2022 года, Фридланд был под подпиской о невыезде.

РАРАН — некоммерческая научная организация, которая координирует деятельность ученых, проводящих исследования и разрабатывающих современные средства вооружения, военной и специальной техники.

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