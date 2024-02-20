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Глава группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук получил срок

Глава группы Академии ракетных наук получил условный срок за мошенничество

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Российская академия ракетных и артиллерийских наук

Руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директор Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрей Грудзинский и его советник Вадим Фридланд получили условные сроки по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы, который вынес соответствующие приговоры.

Фридланда приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года, Грудзинский получил четыре года условно с испытательным сроком три года.

Оба подсудимых признаны виновными по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Грудзинский находился под арестом с июля 2022 года, Фридланд был под подпиской о невыезде.

РАРАН — некоммерческая научная организация, которая координирует деятельность ученых, проводящих исследования и разрабатывающих современные средства вооружения, военной и специальной техники.

До этого стало известно, что по делу о государственной измене арестовали ученого из Томска Владислава Галкина.

Ранее физика Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене.

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