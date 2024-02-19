Россиянам объяснили, что будет с VPN-сервисами в стране после 1 марта

После 1 марта в России VPN-сервисы будут заблокированы, в результате чего многие россияне перестанут ими пользоваться. Однако это не такой сервис, который можно заблокировать полностью, и при желании пользователи смогут обойти ограничения, просто не все зададутся такой целью, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с телеканалом «360».

Блокировка VPN не означает, что все сервисы перестанут работать, подчеркнул эксперт.

«Опять же, те же самые блокировки, как мы знаем, могут обходиться. Инструкции можно в интернете найти, пользователи друг с другом делятся. Поэтому при желании можно будет все-таки получить доступ», — добавил он.

Снижение количества пользователей VPN-сервисами после блокировки связано с тем, что многие юзеры при ограничениях предпочитают не искать другие варианты и «отсеиваются», объяснил Ульянов.

При этом аналитик напомнил, что VPN не дает гарантии анонимности и сервисам нельзя безоглядно доверять. Перед установкой конкретного VPN нудно убедиться, не нанесет ли он вред гаджету и содержащейся на нем информации.

Также Ульянов не рекомендует пользоваться сервисами VPN через сторонние приложения наподобие Telegram, так как это несет дополнительные риски для утечки информации.

Напомним, IT-специалисты подчеркивают, что блокировка VPN-сервисов технически доступна, а вот заблокировать весь VPN, ограничив саму технологию, невозможно.

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