Красноярского депутата, назвавшего контрактников на СВО «бомжами», исключили из ЕР

Депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков исключен из «Единой России» в связи с нарушением им этических норм. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте регионального отделения партии.

«Учитывая характер нарушения, совершенного В.И. Дюковым, обстоятельства, при которых было совершено нарушение (…) президиум регионального политического совета решил исключить Дюкова Вячеслава Игоревича из членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», — говорится в публикации.

Дюков оказался в центре политического скандала после заседания комиссии по местному самоуправлению, где обсуждали план набора контрактников в 2024 году. В числе прочего он заявил, что среди подписавших контракт для участия в СВО «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

Это вызвало негативную реакцию со стороны местных властей и стало поводом для разбирательства на комиссии по этике. После этого Дюков попросил освободить себя от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре «в связи с убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок».

17 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дюков заявил о признании вины и согласии с решением об исключении из партии. Он уточнил, что уже принес извинения тем, кого могли обидеть ранее сказанные им слова. Свое высказывание, ставшее причиной этих событий, Дюков назвал «черной речевой гиперболой» для подчеркивания «моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту».

Он также отметил, что останется во фракции «ЕР» и продолжит работу в Горсовете.

14 февраля сообщалось, что тамбовский чиновник уволился с должности после хамства в адрес гаишников.

Ранее осужденный за взятки бывший мэр Владивостока поехал на СВО.