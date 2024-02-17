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В Ижевске произошел крупный пожар

МЧС РФ: в Ижевске горит здание на площади 2,8 тыс. кв. метров

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Depositphotos

В Ижевске горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«В Ижевске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Пожар в здании в Удмуртии — на 2800 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данных о пострадавших нет. На месте работают 59 специалистов и 21 единица техники.

До этого ГУ МЧС по Астраханской области сообщало, что в Астрахани горит кровля и внутренняя отделка жилого дома на площади 400 квадратных метров.

На месте происшествия работали 36 человек и 12 единиц техники, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Telegram-канал Baza также сообщал, что следователи рассматривают версию поджога в здании «Известия Hall». Пожар начался в клубе Lookin Rooms и распространился по другим помещениям. По одной из версий следователей, кто-то мог поджечь клуб.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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