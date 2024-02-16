В России сократилась естественная убыль населения

В 2023 году естественная убыль населения России сократилась на 17,41%, составив 495,3 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно информации ведомства, за 12 месяцев предыдущего года было зарегистрировано 1,265 млн новорожденных и 1,306 млн летальных исходов. В это же время было зарегистрировано 946 тыс. браков и 683,6 тыс. разводов. Как пояснили в службе, снижение естественной убыли связано с увеличением числа рождений и сокращением смертности.

По данным Росстата, смертность в 2023 году упала на 7,64%, а рождаемость — на 3,2%.

В декабре 2023 года было зарегистрировано рождение 102,5 тыс. младенцев и уход из жизни 159 тыс. человек. Также были заключены 77 тыс. браков и оформлено 58,9 тыс. разводов, заключается в отчете.

В декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за 10 месяцев 2023 года реальные доходы россиян выросли на 3,9%.

Ранее в России выросла естественная убыль населения.