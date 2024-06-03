Lada Vesta поставила исторический рекорд по продажам

В мае российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продал 40,8 тыс. машин Lada — это на 70,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится на сайте компании.

«Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 тыс. автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели. Всего за 5 месяцев продано 51,7 тыс. Lada Vesta нового поколения», — сообщила пресс-служба.

Также в мае «АвтоВАЗу» удалось продать 18 тыс. Lada Granta (+5,8% в сравнении с маем 2023-го). Модель Nive Legend, в свою очередь, разошлась тиражом в 3,2 тыс. автомобилей (+10,7%). Также было куплено 3,9 тыс. Nive Travel (+14,2%).

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновит массовый выпуск универсалов Lada Granta 10 июня 2024 года. По данным СМИ, автомобили с этим типом кузова продолжат поступать в продажу только в исполнении Cross. Универсалы Lada Granta в июне завод будет производить в шести комплектациях и пяти цветах. Предусмотрены стандартные эмали белого и черного цветов, а также серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый «металлики».

Lada Granta в кузове универсал завод не производил с апреля. Тогда была выпущена ограниченная партия из 900 машин в комплектации Quest, утверждает «Нетипичный «АвтоВАЗ».

Ранее стало известно, что в Египте будут выпускать десятки тысяч Lada.