Посол рассказал, что интерес к России в Германии по-прежнему огромен

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф заявил, что германские политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Интерес к России по-прежнему огромен. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки», — сказал он.

Он отметил, что встречался в ФРГ с министром иностранных дел Анналеной Бербок, депутатами Бундестага, экспертами и журналистами.

По его словам, в основном речь шла о прекращении боевых действий в вооруженном конфликте между Россией и Украиной.

17 мая сообщалось, что посол Германии Александр Ламбсдорф, которого отзывали ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву. До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы.

Ранее поверенный в делах России в Германии отверг обвинения в причастности РФ к предполагаемой кибератаке.