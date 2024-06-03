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В Госдуме считают, что Грузия выбрала суверенитет, приняв закон об иноагентах

Депутат Слуцкий назвал принятие закона об иноагентах национальным интересом Грузии

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Petrov Sergey/Global Look Press

Подписание закона об иноагентах в Грузии означает, что страна сделала выбор в пользу своих национальных интересов. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик надеется, что принятие закона не приведет к новым протестам, выходящим за рамки закона.

«Грузия проголосовала за свой суверенитет и национальные интересы, против навязываемой Западом насильственной «украинизации». Вашингтон и Брюссель пошли на беспрецедентные меры давления и «подогрев» с помощью финансируемых извне НКО уличных протестов. И пресловутое членство в ЕС тут только предлог. Само грузинское руководство говорило о том, что есть все признаки внешней раскачки ситуации с целью создания «второго фронта» против России по «майданному сценарию». Надеемся, что обстановка в Грузии не выйдет за рамки правового поля, а грузинский народ не поддастся на западные угрозы и шантаж». — заявил Слуцкий.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. В понедельник, 3 июня, спикер парламента Шалва Папуашвили подписал документ.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в Госдуме посоветовали протестующим против закона об иноагентах в Грузии посмотреть на Украину.

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Закон об иноагентах в Грузии
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