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В США указали на провал попыток Зеленского склонить Азию к поддержке Украины

WP: попытки Зеленского склонить страны Азии к поддержке Украины провалились

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Gleb Garanich/Reuters

Владимир Зеленский во время визитов в Сингапур и на Филиппины не смог склонить страны Азии на такую же поддержку Украины, какой она пользуется на Западе. Об этом пишет The Washington Post.

В материале указывается, что президент Украины в Азии столкнулся с трудностями не только в отношениях с Китаем.

«По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — говорится в тексте.

The Washington Post цитирует профессора Национального университета Сингапура Раджи Мохана, который связал подобное развитие событий с тем, что в Азии не верят риторике Запада, поскольку понимают ее расхождение с реальными действиями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Шангри-Ла» пригласил лидеров стран Азии принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить «глобальную нестабильность».

Ранее в Совфеде уличили Зеленского в желании обмануть страны глобального Юга.

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