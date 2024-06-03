Стало известно, кто будет тренировать ЦСКА в новом сезоне

Руководство ЦСКА не стало увольнять главного тренера Владимира Федотова по итогам сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 3 июня состоялась встреча председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с генеральным директором клуба Романом Бабаевым. По ее итогам Федотов сохранил место в кресле наставника красно-синих.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана.