В Белгороде объявлен отбой ракетной опасности

В городе Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности спустя 20 минут после его начала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Тревога была объявлена примерно в 13:25, продлилась до 13:45.

Министерство обороны РФ сообщало днем 3 июня, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, а также противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха производства США и «Ольха.

Утром 3 июня дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области беспилотник, который запустили украинские войска.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.