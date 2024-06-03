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В Белгороде объявлен отбой ракетной опасности

Гладков объявил отбой ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В городе Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности спустя 20 минут после его начала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Тревога была объявлена примерно в 13:25, продлилась до 13:45.

Министерство обороны РФ сообщало днем 3 июня, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, а также противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха производства США и «Ольха.

Утром 3 июня дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области беспилотник, который запустили украинские войска.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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