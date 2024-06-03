Певец Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату, почувствовавшему себя плохо. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Исполнитель выступал в Техасском университете в Остине (США) и неожиданно остановился и попросил включить свет на площадке.

Он извинился перед зрителями и указал на поклонника в пяти рядах от сцены, которому могла потребоваться помощь врачей.

Сотрудники площадки помогли зрителю, он снова занял свое место, и концерт продолжился.

Накануне рэпер Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного фанатом на сцену кейса для наушников.

На кадрах с мероприятия видно, как рэпер показывает толпе неприличный жест, после чего останавливает концерт. Сам момент броска не попал на видео.

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