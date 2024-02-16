В КГБ Белоруссии рассказали, кто осуществил заброску диверсантов в республику

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что заброска задержанной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику была организована Службой безопасности Украины. Об этом сообщает БелТА.

В комитете подчеркнули, что сотрудники СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели разведку местности.

В КГБ утверждают, что членам ДРГ были переданы взрывные устройства перед переходом белорусской границы. Они «предназначались для терактов прежде всего на территории России и Белоруссии», утверждают в ведомстве.

До этого в КГБ Белоруссии рассказали подробности задержания диверсантов СБУ.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что задержанные на украинско-белорусской границе диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории России и Белоруссии.

В январе госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике.

Ранее в граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим.