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Ростовские власти о мощном грохоте над городом: ПВО не работало

Ростовские власти заявили, что звук взрыва в регионе не связан с работой ПВО

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Shutterstock/Zotov Dmitrii

Звуки взрыва, которые услышали жители Ростова-на-Дону и пригородов 16 февраля, не связаны с работой ПВО, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства региона.

«По данным военных, ПВО не работало», — ответили в пресс-службе на вопрос о грохоте над городом.

16 февраля издание «161.Ru» сообщило о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что грохот был слышен в разных районах города, а также в соседних городах: в Шахтах, Азове, Батайске и Волгодонске. Из-за громкого звука в домах задрожали окна, сами здания также трясло. На видео из Ростова-на-Дону слышно звуки мощного грохота и автомобильные сигнализации.

В августе 2023 года жители Ростова-на-Дону также слышали звуки взрыва. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя эти сообщения в своем Telegram-канале, заявил, что громкие звуки, которые были слышны в разных частях города и его окрестностях, связаны с переходом самолета на сверхзвук. Об этом его проинформировали военные. Он также просил сохранять спокойствие.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду.

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